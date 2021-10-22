Саакашвили сделали переливание крови

Личный врач экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил, что политику потребовалось переливание крови из-за плохого самочувствия на фоне голодовки. Он отметил, что на текущий момент с бывшим главой государства всё хорошо. Слова медика приводит Sputnik Грузия.

У него один параметр очень плохой, и мы сделали ему переливание. Переливание прошло хорошо. Нам помогли тюремные врачи и бригада реанимобиля. Пока всё хорошо, - сказал Кипшидзе.

Врач также отметил, что медицинский кабинет в тюрьме не предназначен для таких процедур. Таким образом, делать переливание пришлось практически в полевых условиях. Медик настаивает, что Саакашвили нужна госпитализация и более качественное лечение в клинике.

Саакашвили был арестован 1 октября сразу после возвращения в Грузию, которую покинул в 2013 году. На родине в отношении политика возбуждены несколько уголовных дел, по некоторым экс-президент страны был заочно осуждён. В Тбилиси его неоднократно предупреждали о том, что любая попытка пересечь границу Грузии обернётся арестом и тюремным заключением.

После задержания Саакашвили объявил голодовку, выразив несогласие с обвинениями и посчитав себя политзаключённым. За время голодовки он похудел на 12 килограммов. При этом политик начал принимать мёд и натуральные соки.