Личный врач Саакашвили рассказал о состоянии его здоровья

Николо Кипшидзе — личный врач находящегося в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили — заявил, что у его пациента анемия. Он отметил, что сейчас помощь политику не нужна, но она потребуется на следующей неделе, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что Саакашвили восьмой день держит голодовку, похудел на 12 килограммов. При этом он начал принимать мёд и натуральные соки.

Кипшидзе уверяет, что «Саакашвили силён и чувствует себя хорошо», отказываться от голодовки не намерен. В тюремной больнице политика уже обследовали, результаты не обнадеживающие, пояснил врач.

Ему пока не нужна медикаментозная помощь, но она понадобится на следующей неделе. Через два-три дня анализы станут хуже, потребуется другое лечение. Он никогда не был на сухой голодовке, принимает воду. Он не принимает пищу, выпил сок, и больше у него нет денег на покупки. Состояние здоровья ухудшится. Через несколько дней будет в опасности, — подчеркнул врач экс-президента.

Саакашвили, который проходит в Грузии по нескольким уголовным делам, задержали 1 октября, он находится в тюрьме города Рустави.

Ранее стало известно, что отец экс-президента Грузии врач Николоз Саакашвили обратился к своему сыну с просьбой прекратить голодовку в тюрьме. Как он считает, эта акция только навредит сыну, а ему нужны силы для последующей борьбы.