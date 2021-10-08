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Личный врач Саакашвили рассказал о состоянии его здоровья

00:29, 09 октября 2021
Личный врач Саакашвили рассказал о состоянии его здоровья Михаил Саакашвили Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Николо Кипшидзе — личный врач находящегося в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили — заявил, что у его пациента анемия. Он отметил, что сейчас помощь политику не нужна, но она потребуется на следующей неделе, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что Саакашвили восьмой день держит голодовку, похудел на 12 килограммов. При этом он начал принимать мёд и натуральные соки.

Кипшидзе уверяет, что «Саакашвили силён и чувствует себя хорошо», отказываться от голодовки не намерен. В тюремной больнице политика уже обследовали, результаты не обнадеживающие, пояснил врач.

Ему пока не нужна медикаментозная помощь, но она понадобится на следующей неделе. Через два-три дня анализы станут хуже, потребуется другое лечение. Он никогда не был на сухой голодовке, принимает воду. Он не принимает пищу, выпил сок, и больше у него нет денег на покупки. Состояние здоровья ухудшится. Через несколько дней будет в опасности, — подчеркнул врач экс-президента.

Саакашвили, который проходит в Грузии по нескольким уголовным делам, задержали 1 октября, он находится в тюрьме города Рустави.

Ранее стало известно, что отец экс-президента Грузии врач Николоз Саакашвили обратился к своему сыну с просьбой прекратить голодовку в тюрьме. Как он считает, эта акция только навредит сыну, а ему нужны силы для последующей борьбы.

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