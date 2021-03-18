С апреля на Украине повышают пенсионный возраст

https://static.news.ru/photo/6151fff6-61df-11eb-b758-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Украина с 1 апреля поднимет пенсионный возраст для женщин. Теперь они будут выходить на пенсии на полгода позже. Это коснётся тех украинок, которые родились после 1 апреля 1961 года.

Теперь женщинам начнут выплачивать деньги по достижению 60 лет. До этого они могли выйти на пенсию в 59 лет и шесть месяцев.

Пенсионная реформа была проведена на Украине в 2011 году. Она предполагала постепенное повышение возраста с 55 до 60 лет. 1 апреля наступит завершающий этап.

В рамках закона на Украине также постепенно увеличивают страховой стаж: в 2020 году он равнялся 27 годам, в 2021-ом — уже 28-ми. Чтобы получать страховую пенсию, украинки должны до 60 лет отработать 28 лет. Если стажа не хватило, предусмотрен выход в 63 года, пишет издание «Страна.ua».

К 2028 году необходимый страховой стаж для жителей страны составит 35 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что Китай планирует в 2021–2025 годах поэтапно увеличивать пенсионный возраст. Власти страны, озвучивая план на новую пятилетку, отметили, что система пенсионного страхования будет усовершенствована.