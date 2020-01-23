Использование Россией спецслужб постсоветских государств для достижения геополитических целей стало одним из устоявшихся способов распространения влияния. Препятствование проведению реформ и сближению с Западом — основная задача подобной активности Москвы, считают западные аналитики. Впрочем, за верно подмеченной тенденцией вряд ли стоит масштабная работа: взаимодействие России с соседями реализуется по многим каналам.

Традиция использования спецслужб соседних государств в геополитических целях в РФ сформировалась с приходом к власти Владимира Путина — выходца из КГБ. Тогда же была сформулирована политика сближения с постсоветскими странами, в которой службы безопасности играли одну из ключевых ролей: за счёт их работы Москве удавалось пресекать попытки либерализации власти и оставлять страны в сфере своего влияния, отмечают американский и шведский эксперты С. Фредерик Старр и Сванте Э. Корнелл в статье для The Diplomat.

Одним из ранних примеров таких действий авторы считают оказываемое с 2004 года Россией давление на власти Грузии. Вопреки просьбам Кремля не отправлять в отставку министра безопасности Валерия Хабурдзанию, Михаил Саакашвили снял чиновника с этого поста. Желание Москвы видеть Хабурдзанию якобы объяснялось тем, что он вел дружественную политику и снабжал российские власти необходимой информацией.

В качестве ещё одного примера западные эксперты называют эпизод 2010 года, когда Россия вроде как «дала зелёный свет» на смену власти в Киргизии, потому что президент Курманбек Бакиев проводил самостоятельную политику и отказывался закрыть американскую военную авиабазу в Манасе. По мнению аналитиков, затем Москва инициировала смену руководящих лиц в силовых службах республики: кандидаты проходили переподготовку в российских структурах.

Курманбек Бакиев Steele C. G. Britton, U.S. Air Force/Public Domain/ Wikimedia

В свою очередь пришедший к власти в Узбекистане в 2016 году Шавкат Мирзиёев наоборот занялся вытеснением российского влияния в местных спецслужбах, считают С. Фредерик Старр и Сванте Э. Корнелл. По их мнению, зачистка национальной службы безопасности и отставка главы СНБ Рустама Иноятова в 2018 году (перевод его на должность советника президента) объяснялась не только желанием вытеснить представителей старой элиты — людей Ислама Каримова, но стремлением снизить количество лояльных Москве силовиков.

Зарубежные аналитики считают также, что определенные опасения по поводу российского вмешательства испытывают власти Казахстана. Когда Нурсултан Назарбаев осуществлял транзит власти, то он назначил двух наиболее близких ему людей на главные посты: на должность президента — председателя Сената парламента Касым-Жомарта Токаева, а на пост председателя комитета нацбезопасности — Карима Масимова. Авторы статьи в The Diplomat считают, что назначение Масимова было связано с опасениями Назарбаева, что Россия якобы попытается вмешаться во внутреннюю политику страны во время переходного периода.

В завершение западные аналитики высказывают мнение, что нередко российские спецслужбы стоят за сливами в прессу случаев пыток и подробностей резонансных дел — для того, чтобы предотвратить сближение постсоветских стран с Западом.

Хотя подобные методы действительно не исключены, некоторые тезисы зарубежных аналитиков вызывают вопросы. В беседе с NEWS.ru эксперт по международным отношениям Владимир Фролов отметил: влияние Москвы на спецслужбы стран постсоветского пространства действительно отмечается, но, например, в Казахстане оно минимально, а Белоруссия, очевидно, довольно активно противодействует такой активности.