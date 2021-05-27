Россия призвала Азербайджан и Армению к мирному решению спорных вопросов

https://static.news.ru/photo/dadf9fca-bf0b-11eb-9196-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия призывает армянскую и азербайджанскую стороны к мирному пути решения спорных вопросов о границе. Франция придерживается той же позиции. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили представители МИД РФ и официального Парижа, сообщает Sputnik Азербайджан.

Российское Министерство иностранных дел не только призвало к мирному решению спорных вопросов, но и заявило о собственном содействии обеим сторонам.

Россия готова и дальше оказывать возможное содействие этому процессу, — говорится в сообщении от внешнеполитического ведомства.

Французы тоже подчеркнули, что обеспокоены участившимися инцидентами на армяно-азербайджанской границе.

Париж призывает стороны проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от любых провокаций, — подчеркнули во французском МИД.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило об очередной провокации Вооружённых сил Армении. Шесть военнослужащих пытались перейти границу в районе населённого пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района и были задержаны. В Ереване заявили, что военные проводили инженерные работы на приграничной территории.

МИД Азербайджана считает ночной переход военных Армении на свою территорию нарушением трёхсторонних договорённостей по Карабаху. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Лейла Абдуллаева.

27 мая военный автомобиль азербайджанской армии подорвался на мине. Это произошло на территории Кельбаджарского района на границе с Арменией.