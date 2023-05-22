«Раскаялся и осознал»: политолог объяснил, почему помиловали Протасевича Политолог Коктыш: Протасевича помиловали, потому что он раскаялся и осознал вину

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Роман Протасевич

Бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич получил помилование, потому что раскаялся в содеянном и понял, что его «использовали втемную», заявил NEWS.ru политолог Кирилл Коктыш. Он напомнил, что, согласно Конституции Белоруссии, правом помилования обладает только президент Александр Лукашенко.

Он обратился за помилованием и его получил. По белорусской конституции правом помилования обладает исключительно президент. Протасевич раскаялся и осознал, что его использовали, сотрудничал со следствием. В этом плане к нему вопросов нет. Сделал все, чтобы искупить вину, но в первую очередь понял, что его использовали втемную и достаточно нечестно, — считает Коктыш.

Ранее сообщалось, что приговоренный к восьми годам колонии экс-главред Протасевич помилован. Еще двое фигурантов дела Ян Рудик и Степан Путило были заочно приговорены к 19 и 20 годам колонии соответственно. Все трое фигурантов участвовали в координации массовых протестов в 2020 году в Белоруссии, которые начались сразу после объявления результатов президентских выборов.

Бывшую девушку Протасевича россиянку Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair, на котором она летела из Афин в Вильнюс вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA. Сапега в ходе следствия призналась, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков. Суд приговорил россиянку к шести годам колонии общего режима. Позже Генпрокуратура Белоруссии дала предварительное согласие на отправление Сапеги в Россию для отбывания уголовного наказания.