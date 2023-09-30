Радиоволна «Волга» помогает солдатам ВСУ сдаться в плен: как это работает Почти 10 тысяч военных ВСУ сдались в плен, прослушав радиоволну «Волга» 149.200

Фото: МО Украины

Около 10 тысяч украинских военных сдались в плен, прослушав российскую радиоволну «Волга» 149.200. С июля 2023 года она работает на территории всей зоны СВО. Источник в оперативных службах России сообщил, что за последние месяцы количество солдат ВСУ, которые готовы добровольно поднять белый флаг, увеличилось. Почему украинские военные решаются на такой шаг, где их размещают в РФ и как именно работает «Волга» — в материале NEWS.ru.

Что такое радиоволна «Волга»

Представитель российских оперативных служб рассказал ТАСС о том, что около 10 тысяч бойцов ВСУ уже сдались в плен после того, как услышали радиоволну 149.200 «Волга». По его словам, они «накормлены, им оказывается вся необходимая медицинская помощь».

На рост количества пленных влияют два фактора. По мнению источника из оперативных служб, это связано с началом работы радиоволны «Волга» и с тем, что на подконтрольной Киеву территории активизировалось пророссийское подполье, представители которого передают бойцам ВСУ информацию о способах сдачи в плен на линии боевого соприкосновения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как добавил офицер, на радиоволну можно настроиться с любой цифровой рации. Украинским военным, готовым добровольно сдаться, достаточно произнести позывной «Волга».

«У Работино уже были случаи, когда украинские бойцы выходили на частоту 149.200 „Волга“ и сдавались в плен целыми группами», — подтвердили в Союзе ветеранов СВО.

Эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин подчеркнул в беседе с NEWS.ru, что солдат ВСУ пленят гораздо чаще россиян. По его информации, пленных украинцев в России — чуть более 10 тыс. человек.

По его мнению, число бойцов ВСУ, готовых сдаться, растет, поскольку в армии противника «падает боевой дух и быстро растет усталость от конфликта».

«Украинские военные все чаще попадают на фронте в жуткие условия и, соответственно, начинают трезветь. А наши военные крайне редко сдаются в плен, потому что знают, что их там ждет. В частности, ими, возможно, будут разминировать минные поля или подвергать другим жестокостям», — считает эксперт.

Почему украинские военные сдаются в плен

27 сентября стало известно, что группа солдат ВСУ сдалась в плен на направлении Сватово — Кременная. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, эти военные поймали позывной «Волги».

После этого в темное время суток эти люди направились в сторону российских военных позиций, размахивая белым флагом, точнее, куском светлой материи. Два солдата при этом несли ящик с боекомплектом. Неподалеку от укреплений ВС РФ они поставили его на землю и вернулись за еще двумя. Российские военные сняли добровольную сдачу в плен бойцов ВСУ на видео.

Фото: МО Украины

20 сентября еще несколько бойцов ВСУ сдались в плен на участке фронта в Донецкой Народной Республике, услышав позывной. В тот же день другая группа солдат противника добровольно вышла на ту же радиочастоту на Сватовском направлении.

12 сентября бывший советник второго президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин в видео на своем YouTube-канале рассказал, что в ВСУ растет дезертирство: одни солдаты все чаще переходят линию фронта с белым флагом, а другие оставляют позиции и сбегают в свой тыл.

«На фронте группы солдат начали сдаваться в плен. И все больше и больше таких случаев. Опять врут, что такого нет, но на самом деле есть. Почему? Потому что их насильно отправили умирать», — заявил украинский политик.

По словам бывшего советника президента, эта тенденция укрепилась на фоне неудач контрнаступления ВСУ. В совокупности с прямыми большими потерями такие случаи ставят Киев в тупиковую ситуацию, ведь ресурсов для пополнения подразделений практически не осталось, заключил Соскин.

Чего не хватает в украинской армии

По мнению Макушина, украинское общество в целом еще «находится в эйфории, но бойцы ВСУ все воспринимают по-другому».

«До этого пропаганда их убеждала, что русские военные — это слабый противник, это вечно пьяные и трусливые солдаты. В частности, этим объясняли причины отвода наших войск из Харьковской области и города Херсона год назад. Но на самом деле это было тактическое решение нашего командования. Первостепенная задача, как считали классики военного искусства, это не столько захват новых территорий, сколько уничтожение сил противника», — пояснил Макушин.

Фото: МО Украины

По мнению эксперта, на передовой противник испытывает все более острый недостаток личного состава, особенно младших офицеров, тех, кто должен быть костяком подразделений.

«На многих участках ВСУ сейчас даже окопы не обустраивают, потому что всерьез не хватает командиров — от взводных до комбатов. А ведь позиционное противостояние, которое мы сейчас наблюдаем на линии соприкосновения, всегда требует качественного обустройства линии фронта — строительства траншей, блиндажей для длительного размещения личного состава. Похожие проблемы появляются и в нашей группировке, но они быстро решаются в отличие от ВСУ», — убежден эксперт.

Подобные факторы и приводят к решению о сдаче, добавил Макушин.

Что говорят украинцы, сдавшиеся в плен

В четверг Первый канал показал интервью трех солдат ВСУ, сдавшихся недавно в плен. Они рассказывают, как командиры «бросали подчиненных на убой» без прикрытия, подготовки и вооружения. По их словам, потери среди военных колоссальные, а от западной техники мало пользы.

Фото: МО РФ Военнослужащие ВСУ сдались в плен в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки

«Заехали в посадку. Должны были взять и держать оборону около суток, — вспоминает Владимир Чайковский, военнопленный. — Заехали, и начался сумасшедший обстрел. Нас просто кинули в мясорубку. И все! Толку не было никакого. Из 16 человек осталось четверо».

Фото: МО РФ Военнослужащие ВСУ сдались в плен ходе неудачного наступления на Запорожском направлении в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки

Другой пленный Дмитрий Станиславчук рассказал о технике, которая использовалась в боевых действиях.

«Дали нам эти немецкие машины. Они не ездят. Они 70-х годов. Получается, немцы сбросили всю ненужную с консервации технику, которая им не нужна», — отметил Дмитрий.

Военнопленный Игорь Кощук подчеркнул, что они «чудом выжили».

Фото: МО РФ Военнослужащие ВСУ сдались в плен ходе неудачного наступления на Запорожском направлении в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки-

Где находятся украинские пленные в России

Глава Следственного комитета (СК РФ) Александр Бастрыкин ранее сообщал, что солдаты противника содержатся в российских исправительных учреждениях. Как он рассказал 28 июня на Международном молодежном юридическом форуме, следователи ведомства работают с двумя тысячами украинских военнослужащих, находящихся в ИВС и СИЗО. Эксперты тогда предположили, что Бастрыкин говорил об изоляторах, расположенных в Донбассе.

Так, сдавшихся в Мариуполе в мае прошлого года «азовцев» (организация «Азов» признана в РФ террористической, деятельность запрещена) содержали в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону. Местные журналисты отметили, что в этой же тюрьме сидели командующий одного из корпусов вермахта генерал Вальтер фон Зейдлиц-Курцбах, многие известные террористы и бандиты.

Украинцев содержат не только в изоляторах, утверждает Макушин. «Они находятся также в переоборудованных профилакториях, воинских частях. Режим секретности СВО не позволяет назвать конкретные места, это вопрос безопасности этих людей. Как уже сообщалось, в июле прошлого года ВСУ обстреляли ракетами своих же солдат, сидевших в колонии в Еленовке в ДНР. Было много убитых и раненых», — вспоминает эксперт.

Как украинцы обращаются с российскими пленными

По сведениям Макушина, почти всех российских пленных содержат в лагере подо Львовом, который находится в селе Верещица, в расположении дисциплинарного батальона, построенного еще в советский период.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец рассказал NEWS.ru, что условия содержания российских военных можно сравнить с положением узников в известной американской тюрьме Гуантанамо на Кубе, где заключенных регулярно пытали, били, лишали сна и даже насиловали.

Как напомнил Баранец, недавно представители российского Красного Креста побывали в зоне, где находятся российские пленные. «Перед представителями Красного Креста под дулом автоматов они сказали, что нужно было говорить. Отрепетированные слова: все хорошо, лечат, кормят и дают отдыхать, будто на курорте. А за глаза рассказывали страшные вещи — издевательства, наказания», — утверждает Баранец.

По мнению военного обозревателя, заявления Киева о том, что Украина обращается с пленными в соответствии с Женевской конвенцией, далеки от реальности.

Что говорят освобожденные из украинского плена россияне

Попавшие в плен российские военные передавались сотрудникам СБУ, а те, в свою очередь, заставляли их сниматься в видеороликах по заранее написанным сценариям, призванным дискредитировать армию России. Об этом РИА Новости ранее рассказывал Виктор Раидин.

Он попал в плен в апреле, а в июне украинская сторона обменяла его на своего военнослужащего. Виктор принимал участие в съемках фейкового ролика, который набрал более 1 млн просмотров. По словам Раидина, до этого его избивали в течение нескольких дней. Когда у него не получалось записать предоставленный сотрудниками СБУ текст, ему вновь наносили удары.

Помимо этого, украинские тюремщики часто прибегают к такой форме, как грубый шантаж в отношении родственников заключенных, отметил Макушин.

«Это один из методов ведения военного противостояния. Они оказывают психологическое воздействие на близких узников, пытаются создать через них в российском обществе панические настроения, распространить миф о больших потерях, бездарном руководстве в ВС РФ. Распространяют сомнительные видео- и фотоматериалы. В качестве инструкции украинские идеологи выбрали для себя работу Эдаварда Люттвака „Стратегия: логика войны и мира“, где подробно описывается этот метод, он заключается в том, что даже большая, великая страна не выдержит большого числа жертв», — подчеркнул эксперт.

Читайте также:

Ответ на удары по Севастополю? Какой урон Одессе нанесли взрывы, что дальше

Украина стала военным полигоном для США: что неожиданного показали опыты

В России создали гиперзвуковой патрон: что это и для какого оружия