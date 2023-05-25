Путин: ситуация по Карабаху развивается в сторону урегулирования Через неделю вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана обсудят технические вопросы по Карабаху

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев начали трехсторонние переговоры в Кремле, передает пресс-служба Кремля. По словам российского лидера, ситуация по Карабаху движется к урегулированию, хотя некоторые сложности еще остаются.

В целом, на мой взгляд, несмотря ни на какие сложности и проблемы, которых еще достаточно, все-таки ситуация развивается в направлении урегулирования. На мой взгляд и наш взгляд — имею в виду взгляд всех нас троих: премьер-министра Армении, президента Азербайджана — это преодолимые препятствия, по большому счету их не существует, это чисто технические вопросы, — заявил Путин.

Ожидается, что примерно через неделю вице-премьеры России, Армении и Азербайджана встретятся и обсудят технические вопросы по Карабаху, добавил президент России.

25 мая Пашинян в ходе выступления на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве заявил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ сообщил, что Баку не имеет территориальных претензий к Еревану.