Песков: Путин проведёт переговоры с президентом Таджикистана

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Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Киев пока не в состоянии обеспечить поступление газа из альтернативных источников, чтобы полностью исключить из этого процесса Россию. Как рассказал топ-менеджер в интервью «РБК-Украина», на данный момент для поставок сжиженного природного газа судами нет необходимой инфраструктуры. Поэтому голубое топливо может поступать в страну только по трубам. А в Польше для увеличения транзита газа система газопроводов нуждается в модернизации.

Физически судна с LNG (сжиженным природным газом. — NEWS.ru) в Украину заходить не могут. И даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить в Украину через...