Песков: Путин проведёт переговоры с президентом Таджикистана
Путин проведёт беседу с Рахмоном в Петербурге 27 декабря в рамках встречи глав стран СНГ
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
13:01, 27 декабря 2021
Президент России Владимир ПутинФото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 27 декабря, проведёт беседу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Переговоры состоятся в рамках предстоящей встречи лидеров стран СНГ, сообщает ТАСС. Глава государства проведёт в Санкт-Петербурге ближайшие три дня.
Сегодня президент значительное время дня посвятит общению с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Состоится беседа двух глав государств, продолжится общение за рабочим завтраком, — сказал Песков.
По его словам, вопросов на повестке дня «весьма много». РФ и Таджикистан связывают отношения стратегического партнёрства и союзничества, подчеркнул официальный представитель Кремля.
Президент сегодня в Санкт-Петербурге, он будет там в ближайшие три дня работать. Такая в целом «неделя СНГ», неделя наших стратегических партнёров. Будут и иные мероприятия, — отметил Песков.
Ранее сообщалось, что традиционная неформальная встреча руководителей стран CНГ состоится по инициативе Путина 28 декабря в Санкт-Петербурге. Лидеры государств подведут итоги председательства Белоруссии в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ.
Также 29 декабря Путин проведёт переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.