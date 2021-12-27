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Песков: Путин проведёт переговоры с президентом Таджикистана

Путин проведёт беседу с Рахмоном в Петербурге 27 декабря в рамках встречи глав стран СНГ
13:01, 27 декабря 2021
Песков: Путин проведёт переговоры с президентом Таджикистана Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 27 декабря, проведёт беседу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Переговоры состоятся в рамках предстоящей встречи лидеров стран СНГ, сообщает ТАСС. Глава государства проведёт в Санкт-Петербурге ближайшие три дня.

Сегодня президент значительное время дня посвятит общению с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Состоится беседа двух глав государств, продолжится общение за рабочим завтраком, — сказал Песков.

По его словам, вопросов на повестке дня «весьма много». РФ и Таджикистан связывают отношения стратегического партнёрства и союзничества, подчеркнул официальный представитель Кремля.

Президент сегодня в Санкт-Петербурге, он будет там в ближайшие три дня работать. Такая в целом «неделя СНГ», неделя наших стратегических партнёров. Будут и иные мероприятия, — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что традиционная неформальная встреча руководителей стран CНГ состоится по инициативе Путина 28 декабря в Санкт-Петербурге. Лидеры государств подведут итоги председательства Белоруссии в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ.

Также 29 декабря Путин проведёт переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.

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