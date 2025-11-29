«Прямые риски»: Минэнерго Казахстана об атаке на КТК

Удар по объекту Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) несет угрозу для глобальной энергетической безопасности, заявили в Telegram-канале Минэнерго Казахстана. В ведомстве также назвали недопустимыми любые атаки.

Подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми <…> любое силовое воздействие на его объекты создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносит существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума, включая Республику Казахстан, — заявили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что правительство страны взяло ситуацию на особый контроль. Министерство также экстренно прибегло к плану перенаправления нефти на альтернативные маршруты для минимизации деструктивных последствий удара.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины утром 29 ноября атаковали безэкипажными катерами одно из выносных причальных устройств КТК под Новороссийском. В компании уточнили, дальнейшая эксплуатация причала не представляется возможной.