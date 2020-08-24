Принуждение к примирению: действия Лукашенко только разжигают протест

Продолжающиеся стачки в Белоруссии на фоне обещания президента Александра Лукашенко «повесить замок» на бастующие заводы обостряют и без того напряжённую ситуацию в стране. Работники республиканских предприятий, включая и системообразующие, массово продолжают создавать стачкомы, в то время как власть перешла к арестам их активистов. Однако сам характер стачечного движения и его масштабы свидетельствуют о том, что примирить оппозицию и Лукашенко уже едва ли удастся. Тем более, что и политические оппоненты главы страны всё активнее консолидируются с иностранными силами.

24 августа началось с задержаний сразу нескольких видных лидеров забастовок: председателей стачкомов Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ) Лавриновича и «Беларуськалия» Анатолия Бокуна. При этом работники предприятий выдвинули властям ультиматум с требованием отпустить задержанных. В противном случае они пообещали пикетировать здания РОВД.

Симптоматично, что основные требования рабочих — исключительно политические: признать результаты выборов президента недействительными, привлечь Лукашенко и Ермошину (глава Центризбиркома республики) к ответственности за преступление против народа и фальсификацию выборов, освободить всех политзаключённых.

«Низовой», народный характер протеста, который без серьёзных лидеров политизировался — небогатые сотрудники госпредприятий почти игнорируют экономические требования, — должен, казалось бы, заставить президента как минимум изобразить демократизацию своего режима. Однако вместо этого он продолжает аресты как рабочих, так и политических активистов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты ещё в ходе предвыборной кампании отмечали, что Лукашенко, всегда демонстрировавший «продуманную спонтанность», в последнее время действует крайне неаккуратно с политтехнологической точки зрения. Нынешний курс на эскалацию также по меньшей мере нелогичен, поскольку лишь провоцирует рост общественного недовольства.

Лукашенко, похоже, полностью оттолкнул белорусское население и привёл к возникновению общенациональной оппозиции, — отмечает американский Институт изучения войны.

New Belarus Protest Map: Lukashenko appears to have alienated the Belarusian population across the board & brought into being a country-wide opposition to his oppression & possibly to his continued rule.



New analysis: https://t.co/T7yxvxv6sR #Belarus #Belarusprotests #ÐÐµÐ»Ð°ÑÑÑÑ pic.twitter.com/BsUCmWJv0N — ISW (@TheStudyofWar) August 23, 2020

По мнению директора Международного института политической экспертизы, президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, поведение белорусского руководителя — прямое следствие его собственных психологических установок.

Лукашенко искренне считает себя популярным политиком, пользующимся поддержкой народа, а своих оппонентов — проплаченной массовкой. Не думаю, что он сдаст назад без какого-либо внешнего давления. Евгений Минченко президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»

Вероятность оказания подобного давления, к слову, становится всё выше. 24 августа источники сообщили о встрече Светланы Тихановской с представителями Госдепартамента. Учитывая жёсткую риторику американского госсекретаря Майка Помпео, укрепление контактов между структурами США и конкурентом Лукашенко было вопросом времени. Тихановскую уже пригласили на заседание Комитета по иностранным делам Европейского парламента, которое пройдёт 25 августа: в ходе мероприятия она расскажет о ситуации в Белоруссии.

Впрочем, привлечение Запада к «умиротворению» Лукашенко — вещь обоюдоострая. Контакты зарубежной оппозиции с европейцами и американцами дают белорусскому президенту лишнюю возможность говорить о заграничных «кукловодах» и под этим лозунгом продолжать подавление инакомыслия. О том, что Лукашенко всерьёз верит в возможность вмешательства извне, косвенно свидетельствует и тот факт, что Белоруссия на фоне протестов активно закупает вооружение у России. Как сообщило министерство обороны республики, 24 августа была достигнута договорённость о приобретении бронетраспортёров и транспортно-боевых вертолётов Ми-35М, а также подписан план взаимодействия по поставкам систем ПВО производства концерна «Алмаз-Антей».