Принуждение к примирению: действия Лукашенко только разжигают протест

24 августа началось с задержаний сразу нескольких видных лидеров забастовок: председателей стачкомов Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ) Лавриновича и «Беларуськалия» Анатолия Бокуна. При этом работники предприятий выдвинули властям ультиматум с требованием отпустить задержанных. В противном случае они пообещали пикетировать здания РОВД.

Симптоматично, что основные требования рабочих — исключительно политические: признать результаты выборов президента недействительными, привлечь Лукашенко и Ермошину (глава Центризбиркома республики) к ответственности за преступление против народа и фальсификацию выборов, освободить всех политзаключённых.

«Низовой», народный характер протеста, который без серьёзных лидеров политизировался — небогатые сотрудники госпредприятий почти игнорируют экономические требования, — должен, казалось бы, заставить президента как минимум изобразить демократизацию своего режима. Однако вместо этого он продолжает аресты как рабочих, так и политических активистов.

Эксперты ещё в ходе предвыборной кампании отмечали, что Лукашенко, всегда демонстрировавший «продуманную спонтанность», в последнее время действует крайне неаккуратно с политтехнологической точки зрения. Нынешний курс на эскалацию также по меньшей мере нелогичен, поскольку лишь провоцирует рост общественного недовольства.