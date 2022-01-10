Президент Рахмон связал события в Казахстане и борьбу с терроризмом

События в Казахстане подтверждают необходимость усиления совместной борьбы с терроризмом, религиозным радикализмом и транснациональной организованной преступностью, включая незаконный оборот наркотиков. Об этом в ходе внеочередного саммита ОДКБ заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Прямая трансляция заседания ОДКБ ведётся на национальном телеканале «Хабар 24».

На наших встречах в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС я неоднократно обращал ваше внимание на наличие в наших странах «спящих» ячеек международного терроризма, экстремизма и религиозного радикализма, — уточнил глава государства.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен в ноябре на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала бывшая столица Казахстана Алма-Ата.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины, отделения банков и множество магазинов. При этом полиция в городе не оказывала никакого сопротивления и фактически крупнейший город страны был захвачен боевиками за сутки.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками.