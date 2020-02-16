https://static.news.ru/photo/63b7db36-50b4-11ea-86e4-fa163e074e61_660.jpg Касым-Жомарт Токаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил восстановить работу всех информационных ресурсов в национальном сегменте сети Интернет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Курмангали.

По его словам, Токаев узнал о сбое в работе сайтов и приложений, находясь в рабочей поездке в Мюнхене. В связи с этим он потребовал устранить проблему, передаёт «Интерфакс-Казахстан».

16 февраля жители страны массово жалуются на сбои в Интернете. Трудности возникают с загрузкой YouTube, Telegram, Instagram и ряда других веб-сервисов.

Сообщения о проблемах в Сети поступают на фоне политического скандала, который разразился за несколько дней до этого. Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсалтан попросил политического убежища у британских властей из-за давления со стороны членов семьи. Он также заявил, что ему известно о фактах масштабной коррупции в республике, писал NEWS.ru.