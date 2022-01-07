Президент Казахстана назовёт кандидатуру нового премьера 11 января

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о том, что кандидатуру нового главы правительства представят 11 января, передаёт Sputnik Казахстан. Ранее на фоне протестов Токаев отправил в отставку кабмин страны и возглавил Совбез Казахстана, отстранив с этого поста бывшего главу государства Нурсултана Назарбаева.

Кандидатуру нового премьер-министра Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит 11 января, — говорится в сообщении.

Массовые протесты вспыхнули в республике в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

С 4 января в Алма-Ате происходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране. В республике был режим чрезвычайного положения. По просьбе президента Казахстана Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан.

Недавно в Сети появились кадры последствий беспорядков в Алма-Ате.