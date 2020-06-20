Пресс-секретарь рассказал о состоянии заразившегося COVID-19 Назарбаева

https://static.news.ru/photo/27af6646-b305-11ea-a1f4-fa163e074e61_660.jpg Нурсултан Назарбаев Фото: elbasy.kz

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, у которого медики диагностировали коронавирус, чувствует себя хорошо. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

Болезнь протекает бессимптомно. Температура стабильная, симптомов не замечено. Первый президент Казахстана находится под наблюдением врачей. Поводов для беспокойства нет, — рассказал агентству Tengrinews помощник.

По его словам, Назарбаев соблюдает режим самоизоляции и продолжает работать в дистанционном режиме. Он провёл несколько телефонных разговоров с лидерами дружественных стран, использует видеоконференцсвязь, правительственную специальную связь. Все служебные документы передаются ему с соблюдением санитарных норм или в электронном формате.

Как писал NEWS.ru, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. После того, как один из тестов оказался положительным, 79-летний политик самоизолировался.

Ранее министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил о своём заражении коронавирусной инфекцией. В настоящее время он находится в госпитале. Он заявил, что, несмотря все санитарные нормы, которые он соблюдал, «риски есть всегда». Министр также отметил: особенно это касается тех, кто не имеет возможности работать удалённо

По данным на 19 июня в Казахстане 16 779 заражённых коронавирусом. Из них 10 411 выписались из больниц, число летальных случаев достигло 113.