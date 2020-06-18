У Нурсултана Назарбаева обнаружен коронавирус

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. 79-летний политик самоизолировался и теперь работает в удалённом формате.
К сожалению, последний тест елбасына коронавирусную инфекцию показал положительный результат, — говорится в сообщении на сайте Назарбаева.
В пресс-службе бывшего лидера республики отметили, что поводов для беспокойства нет.
Как ранее писал NEWS.ru, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили принимаемые в двух странах меры по борьбе с эпидемией коронавируса.
По состоянию на утро 18 июня в Казахстане 15 877 заражённых коронавирусом. 9902 пациента выписаны из больниц по выздоровлении. Число летальных случаев достигло 100.