У Нурсултана Назарбаева обнаружен коронавирус

https://static.news.ru/photo/1515c47e-b136-11ea-86c2-fa163e074e61_660.jpg Нурсултан Назарбаев Фото: kremlin.ru

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. 79-летний политик самоизолировался и теперь работает в удалённом формате.

К сожалению, последний тест елбасына коронавирусную инфекцию показал положительный результат, — говорится в сообщении на сайте Назарбаева.

В пресс-службе бывшего лидера республики отметили, что поводов для беспокойства нет.

Как ранее писал NEWS.ru, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили принимаемые в двух странах меры по борьбе с эпидемией коронавируса.