Назарбаев и Путин обсудили по телефону меры по борьбе с COVID-19

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили принимаемые в двух странах меры по борьбе с эпидемией коронавируса.
Стороны также затронули проблему влияния пандемии на экономическое развитие государств, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе разговора главы государств отметили важность выработки скоординированных международных мер, нацеленных на скорейшее преодоление глобальной пандемии коронавируса и выход из текущего экономического кризиса.
Путин и Назарбаев также обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее NEWS.ru сообщал о телефонном разговоре между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Путиным. В беседе председатель КНР выразил уверенность в том, что Россия справится с эпидемией COVID-19 в стране. Также Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин продолжит оказывать Москве твёрдую поддержку в борьбе с распространением коронавируса.
Добавьте наши новости в избранные источники