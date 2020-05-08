Назарбаев и Путин обсудили по телефону меры по борьбе с COVID-19

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили принимаемые в двух странах меры по борьбе с эпидемией коронавируса.

Стороны также затронули проблему влияния пандемии на экономическое развитие государств, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора главы государств отметили важность выработки скоординированных международных мер, нацеленных на скорейшее преодоление глобальной пандемии коронавируса и выход из текущего экономического кризиса.

Путин и Назарбаев также обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее NEWS.ru сообщал о телефонном разговоре между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Путиным. В беседе председатель КНР выразил уверенность в том, что Россия справится с эпидемией COVID-19 в стране. Также Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин продолжит оказывать Москве твёрдую поддержку в борьбе с распространением коронавируса.