Глава Минздрава Казахстана заболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c42c239a-ae11-11ea-a32f-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/byelzhan

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил о своём заражении коронавирусной инфекцией. В настоящее время он находится в госпитале.

Друзья, к сожалению, вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь, — написал Биртанов в Facebook.

Он заявил, что, несмотря все санитарные нормы, которые он соблюдал, «риски есть всегда». Министр также отметил: особенно это касается тех, кто не имеет возможности работать удалённо.

Биртанов подчеркнул, что имеется рост заболеваний в регионах Казахстана, особенно среди предпринимателей, медиков, госслужащих и работников СМИ.

Зачастую нам требуются личные встречи, выезды по регионам, поэтому мы более подвержены риску заражения COVID-19, — написал он.

Как ранее писал NEWS.ru, глава города Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе Вадим Шувалов сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией, в связи с чем госпитализирован.