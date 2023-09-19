Премьер-министр Армении созвал заседание Совбеза

Фото: primeminister.am/

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание членов Совета безопасности республики, сообщает СБ в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). В ходе заседания будет обсуждаться текущая ситуация в Карабахе и объявленные Азербайджаном антитеррористические мероприятия локального характера.

Проходит заседание Совета безопасности под руководством премьер-министра Никола Пашиняна. Обсуждаются масштабные военные действия Азербайджана против Нагорного Карабаха, — говорится в сообщении.

«Коммерсант» передает, что к зданию правительства Армении в центре Еревана пришли около сотни человек.

Министерство обороны Азербайджана начало проводить антитеррористические мероприятия по восстановлению конституционного строя в Карабахе 19 сентября. О начале мероприятий проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.

Министерство иностранных дел Армении призвало российских миротворцев и Совет безопасности ООН принять меры по прекращению боевых действий в Карабахе. Дипломатическое ведомство страны также обвинило Азербайджан в «масштабной агрессии». В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва глубоко встревожена резкой эскалацией ситуации в Карабахе. По ее словам, мира между Арменией и Азербайджаном можно добиться, реализуя дорожные карты, которые есть на бумаге.