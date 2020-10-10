Премьер Киргизии Жапаров представил нового министра МВД

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Утверждённый накануне парламентом Киргизии премьер-министр Садыр Жапаров назначил новым главой МВД 45-летнего полковника милиции Улана Ниязбекова.

Как сообщается на сайте МВД республики, премьер уже представил нового министра личному составу ведомства.

Представляя нового главу правоохранительного ведомства, Жапаров отметил, что Ниязбеков имеет опыт работы на разных руководящих должностях, обладает управленческими качествами, грамотный руководитель, хорошо ориентирующийся в оперативной обстановке.

Ранее глава правительства заявил, что президент республики Сооронбай Жээнбеков может покинуть свой пост в ближайшие дни. По словам президента, после утверждения нового состава правительства и завершения всех связанных с этим процедур он намерен подать в отставку в течение двух-трёх дней.

Вице-спикер парламента страны Мирлан Бакиров отметил, что в случае отставки Жээнбекова его обязанности временно будет исполнять глава правительства. Он пояснил, что в соответствии с конституцией страны это должен делать спикер парламента. Однако поскольку он тоже подал в отставку, полномочия переходят к премьеру, писал NEWS.ru.