Премьер Киргизии Жапаров представил нового министра МВД

Утверждённый накануне парламентом Киргизии премьер-министр Садыр Жапаров назначил новым главой МВД 45-летнего полковника милиции Улана Ниязбекова.
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Представляя нового главу правоохранительного ведомства, Жапаров отметил, что Ниязбеков имеет опыт работы на разных руководящих должностях, обладает управленческими качествами, грамотный руководитель, хорошо ориентирующийся в оперативной обстановке.
Ранее глава правительства заявил, что президент республики Сооронбай Жээнбеков может покинуть свой пост в ближайшие дни. По словам президента, после утверждения нового состава правительства и завершения всех связанных с этим процедур он намерен подать в отставку в течение двух-трёх дней.
Вице-спикер парламента страны Мирлан Бакиров отметил, что в случае отставки Жээнбекова его обязанности временно будет исполнять глава правительства. Он пояснил, что в соответствии с конституцией страны это должен делать спикер парламента. Однако поскольку он тоже подал в отставку, полномочия переходят к премьеру, писал NEWS.ru.
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