Премьер Белоруссии анонсировал экономические контрсанкции против Запада

Белоруссия в ближайшие дни введёт ответные экономические санкции против Запада. Пакет соответствующих мер уже подготовлен, заявил премьер-министр республики Роман Головченко. Об этом сообщает РИА Новости.

Мы подготовили и в ближайшие дни введём пакет ответных мер экономического реагирования на те ограничительные действия, которые приняты в отношении нашей страны, — сказал Головченко.

В свою очередь, МИД Белоруссии назвал незаконными санкции США, Канады и Британии, введённые 2 декабря против белорусских должностных лиц и компаний. В ведомстве пообещали дать адекватный ответ на все недружественные шаги. МИД Белоруссии обвинил западные государства в разрушении мира и уклада жизни в тех странах, откуда главным образом идёт поток мигрантов.

Ранее стало известно, что США ввели против Белоруссии новый пакет санкций. Они затронули три воздушных судна, 12 компаний и 20 физических лиц.

Новые ограничения также были приняты против республики в Евросоюзе. Под их действие подпали 17 граждан Белоруссии, 11 компаний, а также белорусский пограничный спецназ — Отдельная служба активных мероприятий пограничной службы (ОСАМ).