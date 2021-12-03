В Белоруссии пообещали ответить на санкции США, Канады и Великобритании

МИД Белоруссии назвал незаконными санкции США, Канады и Британии, введённые против белорусских должностных лиц и компаний. В ведомстве пообещали дать адекватный ответ на все недружественные шаги. В миграционном кризисе виновата не Белоруссия, а западные государства, говорится в сообщении, опубликованном на странице внешнеполитического ведомства в Facebook. Среди лиц, против которых Вашингтон ввёл ограничительные меры, оказался средний сын президента республики Александра Лукашенко — Дмитрий.

Новые незаконные санкции США, Канады и Великобритании в отношении белорусских должностных лиц и компаний от 2 декабря 2021 года наглядно демонстрируют, до каких пределов цинизма и двуличия могут дойти воинствующие демократизаторы в своих тщетных усилиях поставить на колени неугодные им страны и народы, — говорится в заявлении.

МИД Белоруссии обвинил западные государства в разрушении мира и уклада жизни в тех странах, откуда главным образом идёт поток мигрантов.

Ранее Лукашенко заявил, что необходимо проанализировать ответные меры на санкции Запада. Он отметил, что экономика республики подвергается беспрецедентному по масштабу и глубине давлению извне.

Ранее стало известно, что США ввели против Белоруссии новый пакет санкций. Они затронули три воздушных судна, 12 компаний и 20 физических лиц.

Новые ограничения также были приняты против республики в Евросоюзе. Под их действие подпали 17 граждан Белоруссии, 11 компаний, а также белорусский пограничный спецназ — Отдельная служба активных мероприятий пограничной службы (ОСАМ).