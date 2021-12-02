США ввели новый пакет санкций против Белоруссии

США 2 декабря ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии, под них попал средний сын президента страны Александра Лукашенко, Дмитрий. Об этом говорится в обнародованном на сайте американского Минфина заявлении.

Кроме Дмитрия Лукашенко ограничения также затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

41-летний Дмитрий Лyкашенко является видным спортивным фyнкционером, занимая пост председателя центрального совета белорусского реcпубликанского государственно-общественного объединения «Президентcкий спортивный клуб», входит в состав Национального олимпийского комитета Белоруcсии.

В этот же день о санкциях против Минска объявили в Евросoюзе. Они распространяются на 11 субъектов хозяйствования и 11 белoрусских граждан. Ограничения со стороны Брюсcеля связаны с миграционным кризисом на польской границе.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.

Ранее Лукашенко пообещал жёсткий ответ в случае принятия Европейским союзом новых санкций в отношении Минска. Он отметил, что в адрес страны звучат обвинения якобы в развязывании миграционного кризиса.