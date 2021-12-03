Лукашенко поручил проанализировать ответ Минска на санкции Запада

Экономика Белоруссии подвергается небывалому давлению извне. В связи с этим необходимо проанализировать ответные меры на санкции Запада, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по социально-экономическому развитию. Его слова приводит агентство БелТА.

Наша экономика подвергается беспрецедентному по масштабу и глубине давлению извне. Агрессивные не только риторика, но и действия сохраняются. А значит, следует провести тщательный анализ принимаемых нами мер, — сказал белорусский лидер.

Он добавил, что республика сталкивается с западными санкциями не впервые, поэтому кабмин должен заниматься выработкой ответных мер «без волокиты, чётко и по-военному».

В качестве положительного момента Лукашенко отметил то, что власти сумели сохранить экономический рост и не переложили большинство проблем на население.

Накануне стало известно, что США ввели против Белоруссии новый пакет санкций. Они затронули три воздушных судна, 12 компаний и 20 физических лиц. В числе последних средний сын Лукашенко — Дмитрий.

Новые ограничения последовали также со стороны Евросоюза. Под их действие попали 17 граждан страны и 11 компаний, а также белорусский пограничный спецназ — Отдельная служба активных мероприятий пограничной службы (ОСАМ).