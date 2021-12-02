Евросоюз ввёл санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса

Евросоюз включил в пятый пакет санкций против Белоруссии 11 компаний. Под ограничения, в частности, попали «Белавиа», «Гродно Азот» и «Белоруснефть». Об этом говорится в постановлении Совета ЕС о введении санкций, опубликованном в четверг в Официальном журнале ЕС.

Кроме того, под санкциями оказались белорусский пограничный спецназ - Отдельную службу активных мероприятий пограничной службы (ОСАМ), белорусское государственное туристическое агентство «Центркурорт», компании «Гродно Азот», «Белшина», «Белоруснефть», ряд турагентств и гостиниц. Под санкции попала сирийская авиакомпания Cham Wings.

В чёрный список также включены 17 физлиц, в том числе глава Госпoгранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо, командир ОСАМ Игорь Крючков, пресс-секретарь Mинистерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз, рyководители белорусских пограничных подразделений, другие силовики и судьи.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение Евросоюза по санкциям против Белоруссии носит недружественный и несправедливый характер, такая политика направлена на сдерживание Белоруссии и России.