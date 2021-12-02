Володин прокомментировал санкции ЕС в отношении Белоруссии

Решение Евросоюза по санкциям против Белоруссии носит недружественный и несправедливый характер, такая политика направлена на сдерживание Белоруссии и России. Об этом написал в своём Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Совершенно очевидно: санкционная политика направлена на сдерживание Белоруссии и Российской Федерации. Мы живём в этой обстановке уже с 2014 года, и всем должно быть понятно, что любая подобная этому миграционному кризису ситуация — не причина, а повод для обвинений, — заявил Володин.

Он добавил, что решение Евросоюза носит недружественный и несправедливый характер. Оно жестоко по отношению к людям, мигрантам, которые находятся на границе двух стран. Впереди — зима, а беженцы, прежде всего женщины и дети, не были готовы к тому, что проведут почти месяц у колючей проволоки, — у многих нет даже тёплой одежды.

Вместо того, чтобы как можно скорее найти решение проблемы на основе норм международного гуманитарного права, польские власти используют жестокие методы, напоминающие времена Второй мировой войны, а Евросоюз вводит санкции против Белоруссии, обвиняя её в миграционном кризисе, — резюмировал Володин.

Ранее сегодня санкции против Белоруссии ввели в Евросoюзе и США. Европейские ограничения распространяются на 11 сyбъектов хозяйствования и 11 белоруcских граждан, американские — на 20 физических лиц, в том числе сына президента страны Александра Лукашенко, Дмитрия, 12 организаций и три воздушных судна.