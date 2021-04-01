«Позор»: Канделаки стало стыдно за грузин из-за Познера

https://static.news.ru/photo/6cd5cade-8dda-11eb-b47d-96000091f725_660.jpg Тина Канделаки Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Российская журналистка и телеведущая с грузинскими корнями Тина Канделаки заявила, что ей стыдно за жителей Тбилиси. Причиной такой реакции стали протесты и закидывание яйцами отеля, где остановился накануне Владимир Познер.

Канделаки напомнила соотечественникам, что грузин всегда считали гостеприимным народом.

Это часть нашего воспитания и мироощущения с детства. И вот я вижу, что мы дожили до позорного отношения к человеку, всем сердцем любящего Грузию, — написала она в своём аккаунте в Telegram.

Телеведущая добавила, что Познер знает о её родине больше, чем те люди, который вышли к гостинице и устроили там погромы, проявив такое неуважение к гостю.

Она также призналась, что ей жаль, что не нашлось людей, «которые бы одёрнули этих человеков без рода и племени». Канделаки обвинила протестующих в том, что они предали многовековые традиции Грузии, свои корни и своё прошлое ради «сиюминутных политических амбиций».

Ранее NEWS.ru писал, что журналист Владимир Познер прокомментировал отсутствие комментариев по поводу протестных акций в Тбилиси, которые начались после его приезда в город.