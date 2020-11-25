Посол РФ исключил возможность розыгрыша «российской карты» в Белоруссии

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Белорусская оппозиция не сможет разыграть «российскую карту» для достижения своих политических целей, уверен посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.

Попытки некоторых организаторов протестов или режиссёров, которые хотят ставить политические спектакли на «сценической площадке» в Белоруссии — с розыгрышем «российской карты» — в стремлении спровоцировать возможное напряжение в отношениях России и Белоруссии, не имеют перспективы, — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее член Координационного совета оппозиции Павел Латушко попросил Евросоюз направить в республику миссию, которая бы помогла разрешить возникший в стране политический кризис. По его мнению, целесообразно включить в состав этой миссии Россию.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны хотят подключить Россию для свержения строя в республике, но не знают, как это сделать. Политик напомнил, что отстранить его от власти может только белорусский народ на основании законов и конституции страны.

С 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста после прошедших выборов президента. На них в очередной раз победил Лукашенко, который занимает должность главы республики с 1994 года. Сторонники оппозиции считают, что выборы были сфальсифицированы, а вместо Лукашенко пост президента должна занять кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, которая покинула страну.

Как писал NEWS.ru, в Белоруссии в ноябре вынесли 1325 решений об аресте протестующих, а 520 человек получили штрафы за участие в несанкционированных митингах.