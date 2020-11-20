В Белоруссии в ноябре вынесли 1325 решений об аресте протестующих

https://static.news.ru/photo/d814d5d6-2b12-11eb-b561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

В Белоруссии с начала ноября вынесли 1325 административных постановлений об аресте, а 520 человек оштрафовали за участие в акциях протеста.

По данным представителей правозащитного центра «Весна», всего протестующие за ноябрь получили 16 559 суток ареста, а сумма всех штрафов оставила около $114 тыс., передаёт «Газета.Ru».

Основные статьи, по которым составлялись протоколы, — об организации или активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественных порядок, и о массовых беспорядках. Реже применялась статья о неповиновении законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных обязанностей.

Как писал NEWS.ru, Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций против Белоруссии из-за гибели участника протестов Романа Бондаренко. Ранее ЕС уже ввёл санкции против 55 человек, которые считаются ответственными за насилие и запугивание в стране. Под ограничения также попал президент страны Александр Лукашенко.

Вскоре после этого белорусские власти решили приостановить диалог с Европейским союзом по вопросам прав человека.

В Белоруссии три с половиной месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.