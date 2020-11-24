Лукашенко обвинил Запад в привлечении РФ к свержению строя в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/04d66200-2e39-11eb-8c0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад готов подключить Россию для воздействия на власти республики, чтобы свергнуть строй, но не знает, как это сделать.

В последнее время западные государства очень волнуются по поводу дальнейшего развития Беларуси, очень переживают и строят разные схемы воздействия на белорусскую власть и президента с целью свержения существующего строя. Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как. Я делаю это заявление на основании железных, как говорят в Китае, фактов, — цитирует БелТА Лукашенко.

Принимая верительные грамоты у послов зарубежных государств, он также заявил, что только белорусский народ может отстранить его от власти, руководствуясь конституцией и законами страны.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия сейчас очень заинтересована в «неконфликтном и эффективном сотрудничестве» с другими странами, в том числе и западными.

Как писал NEWS.ru, Александр Лукашенко был предан анафеме самопровозглашённой Белорусской автокефальной православной церковью (БАПЦ). Раскольники объявили его «одержимым дьяволом». При этом в церкви запретили Лукашенко участвовать в таинствах причастия и призвали верующих не подчиняться его приказам. Самого же президента призвали к покаянию перед церковью и народом.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Они вспыхнули после проведения в республике президентских выборов, на которых, согласно официальным данным, в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие уверены, что итоги голосования сфальсифицированы и выиграла выборы главный соперник Лукашенко — Светлана Тихановская. Они требуют отставки президента и проведения новых выборов.