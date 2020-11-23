В Белоруссии предали анафеме Лукашенко

https://static.news.ru/photo/e2c4a842-2d99-11eb-85b9-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко был предан анафеме самопровозглашённой Белорусской автокефальной православной церковью (БАПЦ). Раскольники объявили его «одержимым дьяволом».

Силой, данной нам Богом, мы отлучаем от святой православной церкви и провозглашаем анафему бывшему президенту Александру Лукашенко, — цитирует РИА Новости сообщение БАПЦ.

При этом в церкви запретили Лукашенко участвовать в таинствах причастия и призвали верующих не подчиняться его приказам. Самого же президента призвали к покаянию перед церковью и народом.

БАПЦ была основана в 1948 году членами белорусской эмиграции. В Белоруссии есть лишь один приход этой церкви. Её административный центр находится в США.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Они вспыхнули после проведения в республике президентских выборов, на которых, согласно официальным данным, в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие уверены, что итоги голосования сфальсифицированы и выиграла выборы главный соперник Лукашенко — Светлана Тихановская. Они требуют отставки президента и проведения новых выборов.

Как писал NEWS.ru, писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич рассказала о своём отъезде из Белоруссии. Женщина намерена оставаться в Берлине до смены власти в родной стране.