Посол Азербайджана опроверг связь соглашения по Карабаху со сбитым Ми-24

https://static.news.ru/photo/72e201b0-244c-11eb-b712-fa163e074e61_660.jpg Полад Бюльбюль оглы Фото: Илья Питалев/Global Look Press

Инцидент с российским Ми-24 никак не повлиял на подписание лидерами России, Азербайджана и Армении документа о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы.

Журналисты спросили у него, оказал ли инцидент со сбитым вертолётом российских военных какое-либо влияние на принятия заявления по Карабаху.

Нет, это я однозначно могут сказать, что нет. Это трагическая случайность, — цитирует посла РБК.

Бюльбюль-оглы подчеркнул, что в Баку работает комиссия, расследующая причины инцидента. Он заверил, что будут приняты все необходимые меры.

Сейчас прокуратуры [Азербайджана и России] занимаются выяснением деталей этого неприятного инцидента, — отметил он.

9 ноября в 17:30 мск ВС Азербайджана сбили из ПЗРК российский Ми-24 вблизи границы Нахичеванской Автономной Республики (Республика Азербайджан) возле армянского населённого пункта Ерасх. Погибли командир экипажа Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин, пострадал лётчик-оператор, штурман звена.

В азербайджанском военном ведомстве пояснили, что воздушная машина летела на малой высоте в тёмное время суток в зоне радарного обнаружения ПВО. Глава Минобороны страны Закир Гасанов назвал произошедшее трагическим инцидентом, который не был направлен против России и носил характер случайности.

Как писал NEWS.ru, глава Азербайджана Ильхам Алиев пообещал российскому лидеру Владимиру Путину наказать виновных в уничтожении воздушной машины.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В регионе будет находится российские миротворцы.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.