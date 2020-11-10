Путин назвал имена погибших членов экипажа сбитого вертолёта

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Президент России Владимир Путин назвал имена погибших членов экипажа российского вертолёта Ми-24, сбитого ВС Азербайджана над территорией Армении.

Российский лидер сообщил, что погибли командир экипажа Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин, передаёт РИА Новости.

9 ноября в 17:30 мск ВС Азербайджана сбили из ПЗРК российский Ми-24 вблизи границы Нахичеванской Автономной Республики (Республика Азербайджан) возле армянского населённого пункта Ерасх. Погибли два члена экипажа, один получил ранения.

В азербайджанском военном ведомстве пояснили, что воздушная машина летела на малой высоте в тёмное время суток в зоне радарного обнаружения ПВО. Отмечается, что российские военные вертолёты прежде не были замечены в указанном районе.

Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов назвал произошедшее трагическим инцидентом, который носил характер случайности и не был направлен против России.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин заявил, что азербайджанский лидер Ильхам Алиев пообещал ему наказать всех виновных в уничтожении российского вертолёта на границе Азербайджана и Армении.