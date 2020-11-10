Путин рассказал про обещание Алиева наказать виновных в крушении вертолёта

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Президент России Владимир Путин заявил, что азербайджанский лидер Ильхам Алиев пообещал ему наказать всех виновных в уничтожении российского вертолёта на границе Азербайджана и Армении.

Президент Азербайджана заверил меня в том, что будет проведено тщательное расследование в рамках возбуждённого уголовного дела, виновные будет наказаны, — заявил российский президент в ходе совещания с руководящим составом Минобороны, главами федеральных ведомств и предприятий ОПК.

Путин также поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать необходимую поддержку семьям погибших военных, передаёт ТАСС.

Ранее генпрокуратура Азербайджана сообщила о возбуждении уголовного дела по факту уничтожения российского вертолёта на армяно-азербайджанской границе. Как сообщал NEWS.ru, следователи возбудили уголовное дело по статьям «Халатное отношение, повлёкшее смерть двух и более человек».