Генпрокуроры России и Азербайджана обсудили крушение российского вертолёта

https://static.news.ru/photo/1a47427c-236b-11eb-a50b-fa163e074e61_660.jpg Игорь Краснов Фото: genproc.gov.ru

Генеральные прокуроры России и Азербайджана Кямран Алиев и Игорь Краснов обсудили по телефону инцидент с уничтожением российского вертолёта на армяно-азербайджанской границе 9 ноября.

В ходе телефонного разговора Генеральный прокурор проинформировал своего коллегу о предварительном расследовании уголовного дела и заверил в проведении полного, объективного и тщательного расследования, — говорится в сообщении на сайте азербайджанского ведомства.

Краснов поблагодарил азербайджанскую сторону за принятие необходимых мер, подчеркнув, что совместные усилия по расследованию трагического инцидента повысят эффективность дела.

Глава российского ведомства также высказал одобрение трёхсторонним соглашением между Россией, Азербайджаном и Арменией о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. По словам Краснова, соглашение служит интересам сторон, в том числе народа Азербайджана.

Как сообщал NEWS.ru, генпрокуратура Азербайджана сообщила о возбуждении уголовного дела по факту уничтожения российского вертолёта на армяно-азербайджанской границе. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Халатное отношение, повлёкшее смерть двух и более человек».