Глава МО Азербайджана направил соболезнования Шойгу после инцидента с Ми-24

https://static.news.ru/photo/ee94f1a8-22d2-11eb-a655-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов направил письмо с соболезнованиями главе МО РФ Сергею Шойгу после инцидента с российским вертолётом.

В письме Гасанов подчеркнул, что трагический инцидент носит характер случайности и не был направлен против российской стороны.

Глубоко опечален известием о трагическом инциденте с Ми-24, который совершил полёт в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, где вертолёты ВВС Российской Федерации прежде не были замечены, в тёмное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения, — говорится в письме.

Глава Минобороны Азербайджана принёс соболезнования от имени личного состава Азербайджанской Армии и от себя лично семьям, родным и близким погибших членов экипажа и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Вместе с вами скорбим по поводу произошедшей трагедии, — подытожил генерал-полковник.

Ми-24 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) рядом с армянским населённым пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) в районе 17:30 мск. В результате крушения погибли два члена экипажа.

Как писал NEWS.ru ранее, азербайджанское Министерство иностранных дел распространило экстренное заявление, в котором сказано, что российский вертолёт был сбит ракетой ВС Азербайджана. Баку приносит извинения Москве в связи с этим трагическим инцидентом.