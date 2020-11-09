Азербайджан признал, что сбил российский вертолёт

https://static.news.ru/photo/bf5ac84c-22b7-11eb-8a7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/military_az

Азербайджанское министерство иностранных дел распространило экстренное заявление в котором сказано, что российский вертолёт был сбит ракетой ВС Азербайджана. Баку приносит извинения Москве в связи с этим трагическим инцидентом.

В заявлении Баку отмечается, что полёт Ми-24 проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, в то время как в зоне нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения.

Из-за того, что вертолёт летел на малой высоте и в тёмное время суток, а также вне зоны радарного обнаружения ПВО был открыт огонь на поражение. При этом, как отмечает азербайджанская сторона, вертолёты ВВС РФ прежде не были замечены в указанном районе.

В контексте указанных факторов и в свете напряжённой обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение, — сказано в заявлении МИД Азербайджана, которое приводит РИА Новости.

Ми-24 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) в районе 17:30 мск.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что вертолёт был сбит случайно и не направлен против РФ, а Азербайджан приносит извинения России в связи с этой трагедией и выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

При этом Баку готов выплатить Москве компенсацию.

В результате крушения погибли два члена экипажа. Одного удалось эвакуировать с травмами средней тяжести на аэродром базирования, писал NEWS.ru.