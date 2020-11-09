МЧС Армении сообщило о крушении вертолёта РФ у границы Азербайджана

https://static.news.ru/photo/89195f30-22aa-11eb-b910-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский вертолёт потерпел крушение у села Ерасх рядом с азербайджанской границей. Об этом сообщило МЧС Армении.

В российском министерстве обороны при этом уточнили, что Ми-24 был сбит из ПЗРК над Арменией вблизи границы с Азербайджаном, сообщил ТАСС.

В понедельник в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике признали потерю контроля над городом Шуша. Населенный пункт находится на господствующей высоте всего в 10 километрах от Степанакерта (Ханкенди — азерб.) — столицы и крупнейшего города в Нагорном Карабахе. То есть находящиеся там войска получили огневой контроль как над столицей самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики (НКР), так и над дорогой, ведущей в Ереван.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как писал NEWS.ru, ранее вооруженные силы Азербайджана взяли ещё несколько сёл в Нагорном Карабахе.