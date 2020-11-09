Вооруженные силы Азербайджана взяли ещё несколько сёл в НКР

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Азербайджанская армия взяла под контроль ещё несколько сёл в Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Алиев рассказал, что речь идёт, в частности, о селах, расположенных в Лачинском районе, сообщает РИА Новости.

9 ноября пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян признал, что армия Азербайджана взяла город Шушу — второй по величине после Степанакерта. Ранее об этом заявили в Баку.

Как сообщал NEWS.ru, Алиев заявил, что в настоящее время не готов к переговорам с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он пояснил, что после прихода к власти армянский премьер заверял в готовности к работе по решению карабахского конфликта, однако «сделал всё возможное для нарушения переговорного процесса» своими заявлениями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.