Алиев назвал бессмысленными переговоры с Пашиняном

https://static.news.ru/photo/dcb8712a-1fd6-11eb-86c2-fa163e074e61_660.jpg Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: MOD Russia/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время не готов к переговорам с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По его словам, это абсолютно бессмысленно.

В последние два года у меня были многочисленные встречи с ним, однако все они оказались бесполезными и бессмысленными, за исключением первых встреч, — отметил Алиев в интервью испанскому агентству EFE.

Глава Азербайджана пояснил, что после прихода к власти армянский премьер заверял в готовности к работе по решению карабахского конфликта, однако «сделал всё возможное для нарушения переговорного процесса» своими заявлениям.

Поэтому в настоящее время я не вижу смысла во встрече с ним, — сказал Алиев.

Он добавил, что пока считает правильным форматом переговоры на уровне министров иностранных дел.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.