Порошенко влез в драку на заседании Рады

https://static.news.ru/photo/26112fa8-91b3-11eb-96c7-96000091f725_660.jpg Фото: Strana.ua

Бывший президент Украины Пётр Порошенко влез в драку во время заседания Верховной рады страны. Он поругался с депутатами от партии «Слуги народа».

Они началаи конфликтовать, когда Порошенко попытался выйти к трибуне во время выступления его однопартица из «Европейской солидарности» Ирины Геращенко. Представители правящей партии преградили ему путь, началась потасовка.

Геращенко в этот момент выступала по поводу событий 20 марта, когда у офиса действующего президента Украины Владимира Зеленского состоялся митинг националистов в поддержку бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко. Его приговорили к семи годам заключения и конфисковали часть имущества радикала по обвинению в похищении человека и пытках в 2015 году.

Радикалы в Киеве устроили настоящий погром. Они били стёкла и разрисовывали двери главного входа в офис Зеленского.

*«Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что Порошенко заявил, что не зазорно жать руку российскому лидеру Владимиру Путину. Украинский политик считает, что это лучше, чем заглядывать ему в глаза в поисках мира.