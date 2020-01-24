https://static.news.ru/photo/7e9e3a48-3ecc-11ea-bb37-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео встретится в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа. Встреча главы американского ведомства и белорусского президента запланирована на 1 февраля.

Кроме того, в период с 30 января по 4 февраля Помпео намерен также посетить Украину, Казахстан и Узбекистан, передаёт ТАСС .

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в Сочи. По времени дата, которая стоит в приглашении, совпадает со сроками анонсированной поездки главы Госдепа Майкла Помпео в Минск.