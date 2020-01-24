Госсекретарь США Майкл Помпео встретится в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа. Встреча главы американского ведомства и белорусского президента запланирована на 1 февраля.
Кроме того, в период с 30 января по 4 февраля Помпео намерен также посетить Украину, Казахстан и Узбекистан, передаёт
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в Сочи. По времени дата, которая стоит в приглашении, совпадает со сроками анонсированной поездки главы Госдепа Майкла Помпео в Минск.
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