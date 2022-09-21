Пока Кремль занят Украиной: кто помирит Закавказье? Запад готов перехватить у России статус главного модератора карабахского конфликта

Фото: mfa.am

Последние новости об армяно-азербайджанском конфликте создают впечатление, что Москва постепенно утрачивает статус главного модератора процесса урегулирования. В МИД РФ уже заявили, что Запад намерен потеснить Россию в Закавказье. Ереван тем временем завешан американскими флагами в честь визита Нэнси Пелоси — спикера палаты представителей американского Конгресса. Она уже пообещала «услышать потребности» Армении в оборонной сфере, а министры иностранных дел двух стран провели встречу в Нью-Йорке при посредничестве госсекретаря Энтони Блинкена, не дожидаясь прилета главы российского МИД Сергея Лаврова на Генассамблею ООН.

Стоит напомнить и о явно активизировавшейся европейской дипломатии. За этот год лидеры Армении и Азербайджана, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, трижды встречались в Брюсселе и собираются ехать туда же четвертый раз — в ноябре. Шанс увидеться на незападной площадке, а именно на саммите ШОС в Самарканде, у них был, но сорвался — после начала боев на границе (самых серьезных после ноября 2020 года) Пашинян решил никуда не лететь.

В свою очередь Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда Армения входит в первую очередь ради надежды на помощь России, практически утратила доверие Еревана. И речь даже не о митинге за выход из организации, который провели в центре армянской столицы известные уже много лет прозападные активисты. Разочарование коснулось глубоко пророссийских жителей страны, которые верили, что если Никол Пашинян обратится в ОДКБ согласно процедуре, она будет вынуждена отреагировать. Однако на самом деле после активизации Ереваном статьи 4, которая предполагает оказание военной помощи в случае агрессии, в Армению просто отправили делегацию во главе с генерал-полковником Анатолием Сидоровым. Судя по Telegram-каналу ОДКБ, он встретился с армянскими военными, осмотрел места боев с вертолета и заявил: «Стараемся быть максимально объективными, поэтому поработаем по фактам, пока о каких-то выводах говорить рано». Армяне явно ожидали большего.

Фото: Александр Патрин/ТАСС Неразорвавшийся снаряд на одной из улиц города. Джермук. Армения

По мнению некоторых экспертов, пассивность Москвы связана со сложностями на украинском направлении и переносе всех дипломатических ресурсов туда.

Запад берет инициативу в свои руки и ставит задачу с помощью заключения мирного соглашения лишить Россию влияния на Армению и тем более Азербайджан, так как именно карабахских вопрос — главный рычаг давления Москвы на Баку, — заявил NEWS.ru руководитель армянского Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.

Он также полагает, что сентябрьское обострение продемонстрировало, что Баку уже «не очень боится реакции Москвы».

В риторике российского МИД действительно стала появляться ревность к западным посредникам, которой раньше не было.

Активность ЕС на Южном Кавказе определяется геополитическими амбициями и, на наш взгляд, к реальному желанию содействовать нормализации азербайджано-армянских отношений не имеет никакого отношения, — заявила Мария Захарова после очередной встречи Пашиняна и Алиева под эгидой Брюсселя. До этого попытки европейских лидеров вести диалог с Ереваном и Баку в Москве воспринимали достаточно спокойно.

Переживать России действительно есть о чем. Именно на этой встрече глава Евросовета Шарль Мишель призвал «активизировать» усилия по подготовке мирного договора, а госсекретарь США Энтони Блинкен, принимавший министров иностранных дел Азербайджана и Армении Байрамова и Мирзояна, напомнил, что они договаривались увидеться еще раз до конца сентября — как раз для того, чтобы начать писать текст.

Фото: mfa.am Госсекретарь США Энтони Блинкен стал посредником на переговорах Азербайджана и Армении

Российские посредники о мирном договоре говорят далеко не так активно. Например, на встрече Владимира Путина и Ильхама Алиева в Самарканде эта тема не поднималась — по крайней мере, публично. Впрочем, 5 сентября, когда Арарат Мирзоян приезжал к Сергею Лаврову, в МИД РФ все же отметили, что министры обсуждали «дальнейшие шаги в контексте проработки параметров мирного договора между Арменией и Азербайджаном».

С точки зрения азербайджанского политолога Фархада Маммадова, для подписания мирного договора сейчас все есть условия, и такой шаг будет выгоден в том числе и Армении.

У нас есть опыт продвижения к принятию решений через эскалации, — откровенно заявил эксперт NEWS.ru. — В отношении Армении не работает логика, что эскалация приводит к ухудшению ситуации — наоборот, именно через применение силы были достигнуты все немногочисленные решения, которые действуют на сегодняшний день. К сожалению, это так. И мы вынуждены это делать — армяне не идут навстречу ни по подписанию мирного договора, ни по разблокировке транспортных коридоров.

Во время визита Нэнси Пелоси в Ереван армянские журналисты пытались спросить ее, смогут ли США предложить Армении более надежную защиту, если последняя покинет ОДКБ. Но гостья просто оставила этот вопрос без ответа.

Если Армения хочет укрепить свою субъектность и самостоятельность, в ее интересах подписать мирный договор с Азербайджаном и просто снять самый проблемный вопрос, — уверен Фархад Маммадов. — Это куда лучше, чем просто поменять союзника.

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси

Но одно лишь высказывание Никола Пашиняна о гипотетическом мирном договоре вновь привело к митингам в центре города.

Мы хотим подписать бумагу, из-за которой нас много людей будет критиковать, ругать, называть предателями, даже народ может решить отстранить нас от власти, мы будем благодарны, если в результате этого Армения получит длительный мир и безопасность на площади 29 800 кв. километров (то есть без Карабаха, даже его части, оставшейся под армянским контролем. — NEWS.ru). Я четко заявляю — то решение, которое это обеспечит, я подпишу. Меня не интересует, что будет со мной дальше, меня интересует, что будет с Арменией, — заявил Пашинян.

После чего пресс-службе правительства пришлось объяснять, что речь идет о документе, который только может быть подготовлен.

Мы должны принимать эти решения для гарантирования безопасности Армении на долгие годы. Мы не можем сейчас подписать документ о мире, где в заглавии будет написано «мир», но через полгода опять возобновятся военные действия, — также говорил Никол Пашинян, но эту часть выступления процитировали не все.

Напомним, что Ереван продолжает настаивать, чтобы в мирном договоре были прописаны если не статус Карабаха, то хотя бы права армянского населения, в то время как Баку считает такое требование вмешательством во внутренние дела. Но это, как считают собеседники NEWS.ru, не единственная загвоздка.

Россия настаивала, чтобы в мирном договоре статус Карабаха был вынесен за скобки и оставлен для дальнейших переговоров... Запад же заинтересован в том, чтобы вопрос статуса был закрыт сразу, ведь тогда у Баку будут все основания попросить российских миротворцев покинуть регион. Не исключено, что с учетом нынешнего непростого положения Россия тоже может согласиться на договор с признанием Карабаха в составе Азербайджана — лишь бы его подписание произошло не в Брюсселе, а в Москве, и мандат российских миротворцев был продлен. Но этот вариант нельзя назвать хорошим — признание Карабаха частью Азербайджана будет означать этническую чистку. Армянам Арцаха (армянское название Карабаха. — NEWS.ru) может грозить та же участь, что армянам Нахичевани, — заявил NEWS.ru Халатян — глава армянского Аналитического центра стратегических исследований и инициатив.

Фото: MOD Russia/Global Look Press

В Баку, разумеется, утверждают, что такие опасения не обоснованы.

Позиция Азербайджана заключается в том, что тема Карабаха закрыта и не станет объектом обсуждений с Арменией, — пояснил Фархад Маммадов. — Армяно-азербайджанская повестка включает темы исключительно межгосударственного характера, и логично, что и в мирном договоре Баку не допустит упоминания Карабаха. Временное пребывание российской миротворческой миссии на территории Азербайджана демонстрирует, что Баку не заинтересован в «этнической чистке». На эту тему говорят или в Армении, или же армяне из Карабаха, которые узурпировали власть над местными армянами и являются военными преступниками. Несмотря на то что власти Армении не предоставили коммуникацию с Нахичеванью, беспроблемно действует новый Лачинский коридор, то есть Баку создает условия для восстановления нормальной жизни в Карабахе. При этом нахождение остатков Вооруженных сил Армении в Карабахе является главным препятствием к реинтеграции армянского населения в азербайджанское общество. Это непростой процесс, однако он должен когда-то начаться.

Сказать, что в конкуренции переговорщиков Москва потерпела поражение, еще нельзя. Однако из новостей о референдумах от Херсона до Луганска можно сделать вывод: центр внимания Кремля и МИД в ближайшие месяцы действительно не будет направлен на Закавказье.