23 сентября 2025 в 13:46

Пограничный корабль ФСБ зашел в порт Баку

В порт Баку зашел пограничный сторожевой корабль «Расул Гамзатов» ФСБ России

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Пограничный сторожевой корабль «Расул Гамзатов» Береговой охраны ФСБ России 23 сентября прибыл в порт Баку, передает Report. Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана сообщила, что визит корабля направлен на дальнейшее развитие сотрудничества между пограничными ведомствами двух стран.

В рамках программы визита делегации Азербайджана и России проведут обмен мнениями по ряду ключевых вопросов. Среди них – обсуждение мероприятий, уже проведенных пограничными службами двух государств, анализ оперативной обстановки в акватории Каспийского моря, результаты взаимного сотрудничества в ходе совместных оперативно-профилактических мероприятий. Также стороны уточнят порядок информационного обмена между аппаратами пограничных представительств.

Программа визита предусматривает проведение товарищеского футбольного матча между представителями Береговой охраны Азербайджана и России. Помимо этого, моряки обеих стран смогут посетить пограничные сторожевые корабли друг друга.

Культурная часть визита включает организацию посещения российской делегацией Центра Гейдара Алиева и Государственного историко-архитектурного заповедника «Храм Атешгях». Гости также познакомятся с другими культурно-историческими достопримечательностями Баку.

Ранее министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев сообщил, что власти республики не планируют закрывать русскоязычные отделения в школах. По его словам, Баку всегда положительно относился к знанию русского языка.
