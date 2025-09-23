Пограничный корабль ФСБ зашел в порт Баку В порт Баку зашел пограничный сторожевой корабль «Расул Гамзатов» ФСБ России

Пограничный сторожевой корабль «Расул Гамзатов» Береговой охраны ФСБ России 23 сентября прибыл в порт Баку, передает Report. Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана сообщила, что визит корабля направлен на дальнейшее развитие сотрудничества между пограничными ведомствами двух стран.

В рамках программы визита делегации Азербайджана и России проведут обмен мнениями по ряду ключевых вопросов. Среди них – обсуждение мероприятий, уже проведенных пограничными службами двух государств, анализ оперативной обстановки в акватории Каспийского моря, результаты взаимного сотрудничества в ходе совместных оперативно-профилактических мероприятий. Также стороны уточнят порядок информационного обмена между аппаратами пограничных представительств.

Программа визита предусматривает проведение товарищеского футбольного матча между представителями Береговой охраны Азербайджана и России. Помимо этого, моряки обеих стран смогут посетить пограничные сторожевые корабли друг друга.

Культурная часть визита включает организацию посещения российской делегацией Центра Гейдара Алиева и Государственного историко-архитектурного заповедника «Храм Атешгях». Гости также познакомятся с другими культурно-историческими достопримечательностями Баку.

