Почти восемь тысяч человек задержали в Казахстане в связи с беспорядками

Почти восемь тысяч человек задержаны по всему Казахстану в связи с беспорядками. В городе Алма-Ата, который стал одним из эпицентров беспорядков, задержали 207 человек. Об этом говорится в заявлении МВД, которое цитирует правительственный Telegram-канал.

Во всей стране задержаны 7939 лиц. <...> Изъято пять угнанных авто, похищенные товарно-материальные ценности, две единицы гладкоствольного и четыре — холодного оружия, — сказано в сообщении.

Ранее государственный секретарь республики Ерлан Карин заявил, что протесты в республике стали итогом заговора внутренних и внешних сил, включая представителей криминалитета и ударных террористических групп, а также использование приёмов информационного воздействия. Также Ерлан Карин назвал произошедшее в Казахстане гибридной террористической атакой. Её целью было дестабилизировать ситуацию в республике и в дальнейшем совершить государственный переворот.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов проходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.