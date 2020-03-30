Пока в России принимаются новые меры по преодолению распространения коронавируса COVID-19, а на Украине всерьёз не исключают введение чрезвычайного положения, власти Белоруссии не спешат даже вводить карантин. Подобное поведение провоцирует сомнения в истинности данных, озвучиваемых официальным Минском, и вполне может стать ещё одним камнем преткновения в российско-белорусских отношениях.

Различные оптимистичные высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу коронавируса — например, о том, что «трактор вылечит всех», — уже стали притчей во языцех. И белорусский лидер продолжает демонстративно игнорировать исходящую от COVID-19 опасность. Так, в ходе недавнего визита на ОАО «Белгипс» президент вновь упомянул о том, что паника вокруг вируса — результат «психоза» и поддаваться ей нельзя.

Мы этим психозом сегодня остановили экономику практически всего мира. Даже Российская Федерация, которая похожа на нас, начала сворачивать свои производства, — отметил он.

По официальным данным, в Белоруссии зарегистрировано 152 случая заболеваний, вызванных коронавирусом, более 30 инфицированных уже удалось вылечить. Тем не менее сам факт наличия в стране заболевших и увеличения их числа — очевидный сигнал к тому, чтобы принимать более серьёзные действия по сдерживанию вспышки в Белоруссии, — например, ввести карантин. Как отметил в беседе с NEWS.ru белорусский политолог Павел Усов, у нежелания Лукашенко идти на такие меры есть две причины: психологическая и экономическая.

Психологический фактор касается образа мышления президента и его взглядов на жизнь. Он убеждён, что коронавирус не несёт в себе угрозы для жизни и здоровья людей. Такой взгляд он навязывает и белорусскому Минздраву, который, очевидно, скрывает реальные данные. Однако сегодняшняя (30 марта) информация о 152 заболевших против цифры в 94 заразившихся, которая подавалась несколько дней, говорит о том, что ситуация выходит из-под контроля. Что же касается второго фактора, то Белоруссия не готова к полноценному карантину, который может привести к остановке экономики. Особенно тогда, когда она и так погружена в серьёзный кризис. С учётом того, что в белорусской экономике превалирует государственный сектор, остановка производства грозит развалом системы. Павел Усов белорусский политолог белорусский политолог

Эксперт подчёркивает также, что у государства нет средств и возможностей для реализации масштабных антикризисных мер и компенсации потерь мелкому и среднему бизнесу, как это происходит в странах Европы. В этих условиях введение карантина означало бы потерю работы многими людьми и, как следствие, рост социального недовольства. Это Лукашенко совсем не на руку — хотя бы в свете приближающихся президентских выборов, назначенных на осень.

Александр Лукашенко president.gov.by

Схожую с Усовым точку зрения озвучил в разговоре с NEWS.ru и белорусский политолог Артём Агафонов.

К началу эпидемии экономика уже была в серьёзном кризисе, вызванном, в первую очередь, поисками альтернативной нефти. Сейчас всё ещё усугубилось. В случае с карантином появится реальная перспектива дефолта, а это последнее, что Лукашенко хотел бы получить накануне президентских выборов. Вторая причина — субъективная точка зрения президента, который упорно продолжает не воспринимать вирус всерьёз, называет происходящее во всём мире психозом и регулярно даёт нелепые советы бороться с болезнью баней, водкой или работой в поле. Артём Агафонов белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие» белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие»

Как отмечает Усов, распространение коронавируса и бездействие Минска уже привело к определённому политическому обострению в российско-белорусских отношениях, поскольку на фоне закрытия границ Лукашенко опасается проблем с поставками товаров на рынок РФ, а также сокращения транзита через территорию РБ. Это провоцирует рост критики в адрес Кремля со стороны президента Белоруссии. Агафонов, в свою очередь, считает, что двусторонние отношения были серьёзно испорчены ещё до распространения вируса, а сейчас у Лукашенко просто стало больше поводов для недовольства.