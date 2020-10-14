Песков: участники встречи по Карабаху подтвердили неизменность переговоров

https://static.news.ru/photo/f3ddda22-0e09-11eb-91c6-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею о подключении к переговорам по Нагорному Карабаху властей Турции. По его словам, участники московской встречи подтвердили неизменность переговорного формата.

В Москве, прежде всего, исходят из того, что в ходе недавней московской встречи трёх министров иностранных дел ( Армении, Азербайджана и России. — NEWS.ru) все три стороны подтвердили принцип неизменности переговорного формата, — передаёт РИА Новости слова Пескова.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался за подключение Турции к переговорному процессу по Нагорному Карабаху. Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калым заявил, что Анкара «не возражает» против участия в переговорах.

NEWS.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опроверг отправку в Карабах сирийских боевиков. Политик отметил, что у сирийцев «есть работа в своей стране». Азербайджанский лидер Алиев заверил, что ни один гражданин Турции не участвует в боевых действиях в Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.