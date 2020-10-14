Алиев: ни один гражданин Турции не воюет в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/6e50649e-0dfd-11eb-b164-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил, что ни один гражданин Турции не участвует в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Об этом президент Азербайджана заявил в интервью турецкому телеканалу Habertürk TV.

Ранее «Новая газета» писала о том, что в конфликт в Нагорном Карабахе вовлекается всё больше иностранцев.

Так, по мнению очевидцев, в регионе присутствуют добровольцы из разных стран, в том числе из России и США. Отмечается, что основную часть иностранных «волонтёров» составляют граждане Армении, которые прибывают в Нагорный Карабах с готовностью воевать против Азербайджана.

Издание отметило работу общественной организации VOMA, работающей в Армении и занимающейся вербовкой волонтёров из различных стран. Организация даже предлагает частично или полностью оплатить трансфер до Еревана.

Ранее NEWS.ru писал, что азербайджанские ВС нанесли удар по ракетным установкам в приграничных районах Армении, нацеленным на гражданские объекты на территории Азербайджана.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.