Эрдоган опроверг информацию об отправке сирийских боевиков в Карабах

https://static.news.ru/photo/866112b6-0e09-11eb-a88b-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не посылала в Азербайджан сирийских боевиков.

По словам турецкого лидера, у сирийцев «есть работа в своей стране».

Говорят, что мы отправили из Сирии бойцов. Такой проблемы нет. У них есть дела на собственных территориях, они туда не поедут, — приводит РИА Новости слова Эрдогана.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава российского МИД Сергей Лавров предложил ввести российских миротворцев на линию соприкосновения в Нагорном Карабахе для контроля за режимом прекращения огня.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.