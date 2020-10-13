Лавров призвал направить миротворцев из РФ в Нагорный Карабах

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что размещение российских миротворцев на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе поспособствовало деэскалации конфликта.

Также он подчеркнул, что считает возможным политическое решение в регионе, пишет ТАСС.

Конечно, политическое урегулирование возможно. Предложения, которые сопредседатели прорабатывали и продолжают прорабатывать, остаются на столе переговоров, их содержание уже известно: это поэтапное, постепенное освобождение районов вокруг Карабаха при соблюдении гарантий безопасности Карабаха и при обеспечении до того, как будет определен окончательный статус Карабаха, надежной связи между Арменией и Карабахом, — сказал российский министр после переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Также он отметил, что не РФ не разделяет позицию Турции по Нагорному Карабаху.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал, что Баку разорвёт дипломатические связи с любой страной, которая признает независимость Нагорного Карабаха.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.